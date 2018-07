Auch in der neuen Woche wird sich alles um den internationalen Handelsstreit drehen. Um die Märkte zu beruhigen, wäre eine Einigung zwischen den Konfliktparteien Voraussetzung. Zuletzt bekräftigte US-Präsident Donald Trump aber seine Entschlossenheit zu einer weiteren Eskalation im Handelsstreit mit China. Trump sei bereit, die Zölle auf chinesische Waren auszuweiten, sagte er am Freitag in einem Interview mit den Fernsehsender CNBC.

