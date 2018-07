Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental anlässlich der neuen Unternehmensstrategie von 210 auf 190 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Da nur ein Teilbörsengang der Antriebssparte geplant sei und eine Trennung vom Reifengeschäft nun vom Tisch sei, habe das Management die wohl am wenigsten wertsteigernde Möglichkeit für einen Konzernumbau gewählt, schrieb Analyst Fei Teng in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für die Aktien optimistischsten Aufspaltungsszenarien seien damit Geschichte./mis/bek Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

