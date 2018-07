Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Nach den positiven Hinweisen im Zuge der Ericsson-Resultate dürfte der Fokus bei der Zahlenvorlage des finnischen Netzwerkausrüsters weniger auf den Zahlen selbst als auf Kommentaren des Managements zu Investitionen in den Mobilfunkstandard 5G liegen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-23/08:14

ISIN: FI0009000681