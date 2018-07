Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien der Metro AG vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 13,70 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Erwartungen an das Osteuropa-Geschäft - ohne Russland - reduziert, begründete Analyst Dusan Milosavljevic in einer am Montag vorliegenden Studie die Zielsenkung. Die Geschäfte in den Ländern liefen gut, doch dürfte der Lohndruck auf der Profitabilität lasten./mis/

Datum der Analyse: 23.07.2018

ISIN DE000BFB0019

AXC0047 2018-07-23/08:30