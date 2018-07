Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen für das zweite Quartal von 78,50 auf 80,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern dürfte an seine solide Entwicklung angeknüpft haben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften sich daher wieder stärker auf die guten Fundamentaldaten konzentrieren und der Lärm um die Streitigkeiten wegen der abgeblasenen Übernahme von Akorn in den Hintergrund rücken. Die Unternehmensprognosen für 2018 könnten im Jahresverlauf womöglich steigen./mis/zb Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-23/08:34

ISIN: DE0005785604