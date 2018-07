Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Zahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen steigender Kosten in Indonesien und eines immer noch harten Preiswettbewerbs dürfte der Baustoffkonzern im laufenden Jahr enttäuschen, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Unternehmens erscheine recht optimistisch, und auch die durchschnittlichen Markterwartungen seien noch sehr hoch. Die Aktien würden derweil immer noch mit einem Aufschlag zu ihrer historischen Bewertung gehandelt. Daher sollte auf einen besseren Einstiegszeitpunkt gewartet werden./mis/zb Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-07-23/08:41

ISIN: DE0006047004