Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank vor vollständigen Zahlen von 12,70 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Investmentbanken dürften im zweiten Quartal im Schnitt eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 9 Prozent erreicht haben, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Deutschen Bank dürfte sie indes mit rund 3 Prozent am niedrigsten ausgefallen sein. Auch mit seinen rückläufigen Erträgen werde der hiesige Branchenprimus wohl zu den Schlusslichtern gehören./gl/zb Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-23/08:43

ISIN: DE0005140008