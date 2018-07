Ubisoft erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 einen Rekordumsatz. Der Spiele-Entwickler aus Rennes hat von April bis Juni, wie am Dienstag vermeldet, die Nettobuchungen um 88,8 % auf 381,5 Mio. € (Umsatz 400 Mio. €) in die Höhe getrieben. Diese Kennzahl legte bei bereits erschienenen Titeln um 74,7 % auf 332,6 Mio. € zu. Die Franzosen schaffen es vorbildlich, die Spieler zum Kaufvon Zusatzinhalten, Items zu verleiten. Offenbar treffen die Entwickler genau den Nerv an der Grenze vonEntspannung/Vergnügen/Herausforderung zum Suchtverhalten. Mit Abogebühren und Werbung trägt diesesGeschäft immerhin ein Drittel der Einnahmen. Für dasGesamtjahr sind nun Gesamteinnahmen von 2 Mrd. € und ein Betriebsergebnis von 440 Mio. € angepeilt.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 29 vom 21.7.2018.



