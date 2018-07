Mensch und Maschine Software SE legt Halbjahresbericht vor DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Mensch und Maschine Software SE legt Halbjahresbericht vor 23.07.2018 / 08:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr starkes Q2 erhöht Wachstumstempo - EBITDA +29% / Netto +37% / Beide Segmente wachsen - Ambitionierte Ziele für 2018 gut erreichbar Wessling, 23. Juli 2018 - Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat mit einem sehr starken Q2 ein weiter erhöhtes Wachstumstempo eingeschlagen: Nach +22% im Q1 stieg das EBITDA im Q2 um +40% und hebelte den Nettogewinn im Halbjahr um +37% nach oben. Wachstumstreiber waren sowohl die eigene Software mit dem Flaggschiff CAM als auch das Systemhaus-Geschäft, wo erwartungsgemäß viele Autodesk-Wartungsverträge in Mietverhältnisse umgewandelt wurden. Der Konzernumsatz im 1. Halbjahr stieg auf EUR 94,46 Mio (Vj 83,59 Mio / +13%), wozu die Software EUR 27,95 Mio (Vj 25,22 / +11%) und das Systemhaus-Segment EUR 66,50 Mio (Vj 58,37 / +14%) beitrugen. Das 2. Quartal lieferte mit +20% deutlich mehr Wachstum als Q1 mit +6,8%, woran beide Segmente mitwirkten: Software erhöhte von +9,3% auf +12%, Systemhaus von +5,9% auf +24%. Der Halbjahres-Konzernrohertrag stieg auf EUR 52,39 Mio (Vj 48,20 / +8,7%), wobei EUR 27,35 Mio (Vj 24,54 / +11%) aus dem Software-Segment kam und EUR 25,04 Mio (Vj 23,67 / +5,8%) aus dem Systemhaus. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern EBITDA sprang auf den neuen Halbjahres-Rekordwert in Höhe von EUR 11,81 Mio (Vj 9,13 / +29%), wobei die Software EUR 7,90 Mio (Vj 6,35 / +24%) beitrug und das Systemhaus EUR 3,91 Mio (Vj 2,77 / +41%). Auch hier wird die starke Beschleunigung von Q1 auf Q2 von beiden Segmenten getragen: Software von +17% auf +34%, Systemhaus von +33% auf +59%. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter stieg um satte +37% auf EUR 6,09 Mio (Vj 4,45) bzw. 37 Cent (Vj 27) pro Aktie. Der operative Cashflow lag mit EUR8,96 Mio (Vj 7,65 / +17%) erneut auf Rekordniveau. CEO Adi Drotleff ist mit den Ergebnissen rundum zufrieden: "Der ambitionierte Zielkorridor beim EBITDA aus dem Geschäftsbericht 2017 von EUR 22 bis 23 Mio (Vj 18,04 / +22% bis +28%) für 2018 dürfte nach dem ersten Halbjahr gut erreichbar sein, zumal wir in Q3 nochmals starke Systemhaus-Umsätze aus der Umwandlung von Autodesk-Wartungsverträgen in Mietverhältnisse erwarten. Das Nettoergebnis dürfte ebenfalls im geplanten Zielkorridor von EUR 11 bis 12 Mio (Vj 8,55 / +30% bis +40%) bzw. 67-73 Cent pro Aktie (Vj 52,5) hereinkommen. Bei Zielerreichung ist eine Dividende von 62-68 Cent (Vj 50 / +24% bis +36%) geplant." 23.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE Argelsrieder Feld 5 82234 Wessling Deutschland Telefon: +49 (0)815 3933-0 Fax: +49 (0)815 3933-100 E-Mail: investor-relations@mum.de Internet: www.mum.de ISIN: DE0006580806 WKN: 658 080 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706835 23.07.2018

