Wie die Financial Times berichtet, erwägt der britische Pharma-Konzern GlaxoSmithKline mittelfristig eine Aufspaltung. Dies kommt durchaus überraschend: In der Vergangenheit sträubte sich das Unternehmen gegen eine strukturelle Neuausrichtung in diesem Umfang. Vorstandschefin Emma Walmsley, die seit April an der Spitze von Glaxo steht, könnte nun einen anderen Weg einschlagen. Am Freitagabend kletterten die Papiere nach dem Bericht um rund drei Prozent.

