Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Zahlen von 44 auf 37 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresresultate des Baustoffkonzerns dürften wegen des Margendrucks in den Schwellenländern enttäuschen, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das immer noch schwächelnde Geschäft in den Schwellenländern gebe es keine klaren Erholungsanzeichen. Der Jahresausblick des Konzerns erscheine zu hoch./mis/jha/ Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-23/09:18

ISIN: CH0012214059