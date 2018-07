Verkaufssignal bei Gold!

An den Aktienmärkten hat sich in der vergangenen Woche wenig geändert, die Änderungsraten im Wochenvergleich lagen zwischen -0,1 und +0,4%. Der Marktbreiteindikator NYSE-BPI stieg aber weiter an, und zwar von rund 60% auf rund 61%. Sein Status lautet weiterhin "Bull-Confirmed", und die "Börsenampel" steht weiterhin auf "Grün". Erst unterhalb von 56% wechselt die "Börsenampel" auf "Gelb". Empfehlung weiterhin: Shortpositionen schließen (wenn nicht bereits geschehen). Longpositionen mit P&F-Kaufsignal kaufen. Gold hat ein Shortsignal gebildet.

