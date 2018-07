Nach der 4-Milliarden-Strafe für Google-Mutter Alphabet (WKN:A14Y6F) will Trump offenbar ein Exempel statuieren. Nun könnte man das unter "bellende Hunde beißen nicht" abstempeln. Aber wenn doch, welche europäische Aktie könnte es treffen? Ich fürchte, dass SAP (WKN:716460) am meisten bangen muss. Es geht hin und her Noch bevor Trump die EU als "foe" bezeichnete, titelte Die Zeit 2016 über eine "Transatlantische Feindschaft". Europäische Strafverfolger und Regulierer scheinen demzufolge besonders US-Tech-Konzerne im Visier zu haben und ihre US-Pendants klagen dem Eindruck nach besonders gerne gegen europäische Konzerne. Anfang 2017 schrieb ich darüber, dass unter anderem die oft drakonischen Strafen, die beispielsweise Volkswagen ...

