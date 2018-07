Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen an den Umsatz zwar etwas verfehlt, die Profitabilität und die Auftragslage seien aber gut, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Zahlen solide gewesen./mis/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

