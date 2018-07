Roche hat einen Erfolg für seine Insulinpumpe Accu-Chek Solo Mikropumpensystem erzielt. Wie der Schweizer Pharmakonzern bekannt gab, hat das System die CE-Kennzeichung erhalten. Die Pilotphase der Vermarktung des innovativen Insulinpumpensystems wird in den kommenden Wochen in Österreich, Polen, der Schweiz und im Vereinigten Königreich starten, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem laufe zurzeit eine klinische Studie in mehreren europäischen Ländern.

