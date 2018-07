SAP-Calls mit 181%-Chance bei Kurserholung auf 105 EUR

Nachdem der Marktführer für Unternehmenssoftware SAP in der vergangenen Woche die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und den Ausblick für das Jahr 2018 angehoben hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) von 105 Euro auf bis unter die 100-Euro-Marke fallen ließen.

Wer sich der Meinung etlicher Experten anschließen möchte, die die SAP-Aktie in den vergangenen Tagen auf dem nunmehr ermäßigten Niveau mit Kurszielen von bis zu 121 Euro zu Kauf empfahlen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 103 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 103 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000SC1AM89, wurde beim Aktienkurs von 99,68 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats zumindest wieder auf 105 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,62 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,62 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF6PNL3, wurde beim Aktienkurs von 99,68 Euro mit 0,24 - 0,26 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 105 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,73 Euro (+181 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,284 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,284 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX21H10, wurde beim Aktienkurs von 99,68 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der SAP-Aktie in nächster Zeit auf 105 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,07 Euro (+84 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

