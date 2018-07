Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air France-KLM von 7,61 auf 8,02 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Treibstoffkosten dürften die Umsatzentwicklung je Passagier ankurbeln, was der Fluggesellschaft zugute kommen sollte, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen leicht an. Angesichts der Unsicherheit in puncto Unternehmensführung bleibe es aber beim "Hold"-Votum./mis/jha/ Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-07-23/10:54

ISIN: FR0000031122