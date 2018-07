CeoTronics AG: Höchster Auftragsbestand seit 10 Jahren // temporäre Kurzarbeit DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Sonstiges CeoTronics AG: Höchster Auftragsbestand seit 10 Jahren // temporäre Kurzarbeit 23.07.2018 / 10:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Höchster Auftragsbestand seit 10 Jahren // temporäre Kurzarbeit Die CeoTronics AG wird ab dem 1. August 2018 für voraussichtlich max. drei Monate am Standort in Rödermark Kurzarbeit für einige Abteilungen einführen. Der Auftragsbestand ist mit aktuell EUR 8,9 Mio. als sehr hoch zu bezeichnen und liegt 57,7 % über dem Vorjahreszeitpunkt. Der am 6. Juli 2018 per Corporate News gemeldete Ausschreibungsgewinn für die Feuerwehr Madrid (ca. EUR 1,4 Mio. garantiertes Abnahmevolumen, insgesamt max. EUR 2,8 Mio.) ist bereits im Auftragsbestand erfasst. Das zusätzliche optionale Volumen in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio. blieb unberücksichtigt. Ein hoher Anteil am Auftragsbestand ist jedoch nicht kurzfristig produzierbar, weil vorgelagerte Entwicklungstätigkeiten durchgeführt werden müssen, bestimmte Bauteile/ Komponenten lange Lieferzeiten haben oder die "verlängerten Werkbänke" (externe Produktionsdienstleister) aufgrund einer hohen Auslastung und der Urlaubszeit längere Lieferzeiten für Baugruppen haben. Dieser Mangel an kurzfristig produzierbaren Aufträgen wird sich voraussichtlich im Oktober 2018 beginnen aufzulösen und die Kapazitäten der CeoTronics sollten spätestens mit dem Beginn des zweiten Geschäftshalbjahres 2018/19 wieder voll ausgelastet werden können. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (Die Aktie: ISIN: DE0005407407) entwickelt und produziert seit über 33 Jahren innovative Kommunikationssysteme für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Das Unternehmen aus Rödermark (Nähe von Darmstadt und Frankfurt am Main) ist führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funknetzen und -Endgeräten sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Corporate News: "Trotz der vorübergehenden Kurzarbeit erwarten wir aus aktueller Sicht weiterhin eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017/2018 positive Geschäftsentwicklung für das lfd. Geschäftsjahr 2018/2019.", teilte der Vorstand Th. H. Günther mit. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Public Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: vorstand@ceotronics.com, Internet: www.ceotronics.com 23.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706905 23.07.2018

