Dass US-Präsident Donald Trump das System des freien Welthandels am liebsten abschaffen will, und alles dafür tut, es zu unterhöhlen, ist bekannt. Nun will er seine Aktivitäten aber offensichtlich sich auf ein neues wirtschaftliches Feld ausweiten: Er beklagt die Kurse von Dollar, Yuan und Co und nimmt seine eigene Zentralbank ins Visier.In einem Interview beschuldigte er letzte Woche die Zentralbank Fed, sie würde sein Land eines "großen Wettbewerbsvorteils" berauben, weil sie die Zinsen anhebe. Das bewirkt zweierlei: Kredite werden teurer, was die wirtschaftlichen Aktivitäten etwas bremst, und der Dollar wird als Anlagewährung attraktiver, was ihn teurer macht. Ein starker Dollar ist aber ein Nachteil für US-Firmen im internationalen Wettbewerb. Und Trump ist ohnehin der Meinung, dass andere - allen voran ...

