Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 dänische Kronen belassen. Preissenkungen bei Insulinen in den USA dürften den dänischen Hersteller deutlich weniger Umsatz, Gewinn und Aktienbewertung kosten als für den Gesamtmarkt schlimmstenfalls befürchtet, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern könne günstiger als die Konkurrenz produzieren. Und weil Patienten in einem sich zu einem Massenmarkt entwickelnden Umfeld weniger auf den Preis und mehr auf höherwertige Produkte achteten, dürfte Novo Nordisk Marktanteile hinzugewinnen./tav/mis Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-23/11:16

ISIN: DK0060534915