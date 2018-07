Adidas konsolidiert - geht es von hier aus weiter nach unten?

Symbol:WKN:ISIN:Die Adidas AG ist ein führendes Unternehmen für Produkte aus dem Sport-Bereich.Der langfristige Trend von diesem Wert ist aufwärtsgerichtet, allerdings hat sich auf Tagesbasis ein Abwärtstrend gebildet, der sich gerade in der Korrektur befindet. Die EMAs 20 und 50 befinden sich auch unmittelbar darüber und dies macht die Lage attraktiv für Trades in die Short Richtung. Zunächst wäre interessant wie sich der Kurs an den EMAs verhält: prallt er von hier aus wieder nach unten ab oder wird die Widerstandszone gebrochen und der Kurs setzt sich nach oben fort?Chart vom 19.07.2018190,00EUROptimal wäre es, wenn sich eine starke rote Kerze unter den EMAs bildet und die letzten Kerzen negiert werden. Wenn alles nach Regieplan läuft, wäre der weitere Verlauf in Richtung Süden gerichtet. Für die ersten Gewinnmitnahmen könnten folgende markante Punkte in Betracht gezogen werden: bei 180 EUR, sowie bei 168 EUR bis 165 EUR. Vor allem die 165 EUR-Marke stellt eine wichtige Support-Zone dar, die mehrmals getestet wurde. Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs an dieser Stelle dreht, wenn die Kurse dieses Niveau erreichen sollten.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 09. August bekannt gegeben und das kann zu einem Gap in beide Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine Positionen offen zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at