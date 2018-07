Die Deutsche Bank hat die Aktie der Munich Re vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für die europäischen Rückversicherer nicht ganz so ruhig verlaufen wie es auf den ersten Blick scheine, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein etwas vorsichtigerer Blick auf die Geschäftsberichte dürfte daher angemessen sein. Die Erneuerungsrunde, in der Preise und Konditionen für Policen neu verhandelt werden, dürfte beim Münchener Rückversicherer ein größeres Fragezeichen hinter dessen Ziele für 2020 setzen./ck/mis /ck Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-23/11:32

ISIN: DE0008430026