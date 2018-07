Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 Drillisch nach einer Informationsveranstaltung des vom Internetdienstleister United Internet übernommenen Mobilfunkanbieters von 73 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe die Aussichten auf dem deutschen Mobilfunkmarkt nun zwar negativer als zuvor und habe seine operativen Ergebnisschätzungen für Drillisch gesenkt, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der überdurchschnittliche Kursrückgang der Aktie erscheine aber übertrieben, was eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffne./gl/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503