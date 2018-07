Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adyen mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 570 Euro in die Bewertung aufgenommen. Adyen sei einer der am schnellsten wachsenden Zahlungsabwickler weltweit, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs reflektiere das gute Geschäftspotenzial aber bereits ausreichend, begründete er sein Anlagevotum./edh/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-07-23/11:49

ISIN: NL0012969182