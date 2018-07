Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Software AG nach Zahlen zum zweiten Quartal von 37,50 auf 37,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Wegen der zum ersten Quartal rückläufigen Entwicklung von Software für das "Internet der Dinge " (IoT) müsse sich die Geschäftsentwicklung im wichtigsten Wachstumsbereich Digitale Integrationssoftware (DBP) beschleunigen, damit die Jahresziele erreicht würden, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien nun in Gefahr./gl/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-07-23/12:12

ISIN: DE000A2GS401