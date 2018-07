Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Swiss Re mit "Outperform" und einem Kursziel von 99 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Swiss Re sei einer der am besten mit Kapital ausgestatteten europäischen Versicherer, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zudem sowohl im historischen Vergleich als auch zur Branche günstig bewertet./mis/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-07-23/12:21

ISIN: CH0126881561