Hecla Mining Company gab heute bekannt, dass die Übernahme von Klondex Mines Inc. erfolgreich abgeschlossen wurde. Hecla hat dabei alle ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien von Klondex zum Preis von rund 153 US$ in bar sowie 75 Mio. Hecla-Aktien erworben.



Die Anteilseigner von Klondex erhalten für jede ihrer Aktien je nach eigener Präferenz 0,6272 Hecla-Aktien, oder 0,8411 US$ in bar und 0,4136 Hecla-Aktien, oder 0,8867 US$ in bar und 0,4020 Hecla-Aktien.



Darüber hinaus werden je Klondex-Aktie 0,125 Stammaktien des neu gegründeten Unternehmens Havilah Mining Corp. an die Aktionäre von Klondex ausgegeben. Havilah wird das kanadische Goldprojekt True North von Klondex fortführen und an der TSX Venture Exchange notiert sein. Die Aktien des neuen Unternehmens werden voraussichtlich ab Mittwoch, den 25. Juli, unter dem Kürzel "HMC" gehandelt. Am selben Tag soll zudem die Börsennotierung der Klondex-Aktien an der TSX aufgehoben werden.



Im Rahmen der Transaktion hat Hecla Mining rund 3,54 Mio. Stammaktien von Havilah zum Preis von je 2,61 C$ gezeichnet. Der Erlös aus der Privatplatzierung beläuft sich damit auf rund 9,24 C$. Infolgedessen hält Hecla 13,46% des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Havilah.



