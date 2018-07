Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft des Kosmetikkonzerns dürfte hoch geblieben sein, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte den Ausblick für den Kosmetikmarkt für 2018 dank eines starken Wachstums in China anheben./mis/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-07-23/12:25

ISIN: FR0000120321