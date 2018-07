Leichte Verluste dürfte die Wall Street am Montag zum Start verbuchen. Hauptthemen sind weiterhin die Handelskonflikte und die Berichtssaison. In der laufenden Woche allein werden über ein Drittel der Unternehmen im S&P-500 ihre Quartalsausweise vorlegen. Anleger halten ihre Ohren gespitzt auf erste mögliche Anzeichen, dass die Strafzölle Auswirkung auf die Entscheidungen der Unternehmen haben. Zu den Berichtsunternehmen der laufenden Woche gehören die "Großen Drei" der Autohersteller, Ford, GM und Fiat Chrysler sowie die Techgiganten Facebook, Amazon und Alphabet, die bereits am Montag nachbörslich mit Zahlen aufwartet.

Die Tesla-Aktie gibt vorbörslich 3 Prozent nach. Der Elektroautobauer fordert von einigen Zulieferern Geld für vergangene Aufträge zurück, um profitabel werden zu können. Mit der Rückerstattung will der Autohersteller seinen Betrieb offenbar in einer für ihn schwierigen Zeit sicherstellen.

Die Aktien von Lifepoint Health dürften kräftig aufwärts laufen. Laut einem Bericht will die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management den Klinikbetreiber kaufen. Die Übernahme könnte mit 6 Milliarden Dollar einschließlich Schulden bewertet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.