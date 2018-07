Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Woche stellt hierzulande die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank das Highlight dar, so die Analysten der Helaba.Zwar sei nicht mit Veränderungen der Zinsniveaus, der Anleihekäufe oder der Forward Guidance zu rechnen, die aktuellen Einschätzungen zur gesamtwirtschaftlichen Perspektive und den Teuerungsentwicklungen seien aber dennoch von Interesse. Ein etwas vorsichtigerer Tenor der Geldpolitiker sei ja bereits zu vernehmen gewesen, nachdem sich Stimmungsindikatoren in den letzten Monaten im Trend abgeschwächt hätten und Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt mit den USA größer geworden seien. ...

