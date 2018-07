Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Jamie Dimon, Chef von JP Morgan Chase Co, war im vergangenen Jahr der bestbezahlte CEO unter den US-Banken. Er konnte sich über eine Vergütung von insgesamt 28,3 Millionen US-Dollar freuen, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Daten von S&P Global Market Intelligence hervorgeht.

Rang zwei nahm Brian Moynihan von der Bank of America mit 21,3 Millionen Dollar ein, vor Michael Corbat, CEO der Citigroup Inc, mit 17,8 Millionen.

Die Überraschung steht auf Platz 4: Timothy Sloan, CEO von Wells Fargo & Co Inc, erhielt 17,5 Millionen Dollar. Die Bank erholt sich langsam von einer Reihe von Skandalen, bei denen es um die Einrichtung nicht autorisierter Konten und die Einführung von Produkten und Gebühren für ahnungslose Kunden ging. Wells Fargo nimmt inzwischen Rückerstattungen für Produkte wie Haustierversicherung und Rechtsdienstleistungen vor, die hunderttausenden Kundenkonten hinzugefügt wurden. Kunden hatten diese Produkte entweder nicht verstanden oder auch gar nicht benötigt, wie das Wall Street Journal jüngst berichtete. Im zweiten Quartal verbuchte die Bank für die Erstattungen eine Belastung von 619 Millionen Dollar. Im April hatte sie gegen Zahlung einer Strafe von 1 Milliarde Dollar einen Streit mit den beiden US-Behörden Bureau of Consumer Financial Protection und Office of the Comptroller of the Currency beigelegt. Die Strafe wurde fällig, weil das Geldhaus Kunden Kreditausfallversicherungen bei Autokrediten aufgedrängt und unerlaubte Gebühren bei Immobilienkrediten verlangt habe, hieß es seinerzeit.

Wegen mangelndem Risikomanagement war zuvor auch die US-Notenbank aktiv geworden, sie hatte im Februar die Bilanz gedeckelt.

Sloan war im Oktober 2016 an die Spitze von Wells Fargo gerückt - nach dem Rücktritt von John Stumpf, der die Bank in den Spitzenjahren ihres Skandals geführt hatte. Sloan ist bereits viele Jahre bei Wells Fargo beschäftigt, überwiegend in leitenden Positionen.

Die restlichen sechs höchstbezahlten Manager sind alle bei regionalen Banken beschäftigt. Goldman Sachs Group und Morgan Stanley stehen nicht auf der Liste.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 07:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.