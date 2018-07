Hier geht's zum Video

Aixtron legt am Donnerstag Zahlen vor. Michael Schröder vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt mit Spannung auf die Bilanz. Die Prognosen an den Märkten gehen weit auseinander. Schröder rechnet deswegen mit einem volatilen Kursverlauf. Wie sich Anleger in dieser Situation verhalten sollten, erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um ADVA Optical, Evotec, HolidayCheck und Fortec. Die komplette Sendung finden Sie hier.