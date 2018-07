Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 26 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichten vom Weggang von Konzernchef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner hätten die Kapitalmarktstory des Industrie- und Stahlkonzerns komplett verändert, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel basiere auf erwarteten Fortschritten der an Schärfe gewinnenden Strategie für 2020./ajx/edh Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-07-23/14:36

ISIN: DE0007500001