Frankfurt (www.fondscheck.de) - Factor Investing funktioniert auch an den Unternehmensanleihemärkten, so Patrick Houweling, Portfolio Manager von Robeco.In den ersten drei Jahren seines Bestehens habe der Robeco QI Global Multi-Factor Credits-Fonds (ISIN LU1235145213/ WKN A14WRZ) eine starke Performance eingefahren. Nach jahrelangem Erfolg an den Aktienmärkten finde Factor Investing allmählich auch an den Rentenmärkten Anwendung. Robeco stehe an der Spitze dieser Entwicklung und habe bahnbrechende Analysen zu diesem Thema erstellt. Diese Analysen führten 2015 zur Auflegung unseres QI Global Multi-Factor Credits-Fonds, der vor kurzem sein dreijähriges Bestehen feiern konnte, so die Experten von Robeco. ...

