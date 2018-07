Hier geht's zum Video

ADVA Optical hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Die Aktie reagierte zunächst verhalten, zog dann aber kräftig an. Michael Schröder vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR verweist auf positive Analystenstimmen. Charttechnisch befindet sich das Papier jetzt in einer spannenden Situation. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Aixtron, Evotec, HolidayCheck und Fortec. Die komplette Sendung finden Sie hier.