=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 110 zuvor: 110 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 zuvor: 55,9 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 zuvor: 54,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,7 zuvor: 54,9 *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Hartford 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul *** 13:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1H, Essen 14:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutz- Präsident Maaßen, Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,4 *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H, Paris *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q, Wien 22:01 US/Texas Instruments Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:09 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas ===

