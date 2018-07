SHS VIVEON AG: Aufsichtsrat hat sich neu konstituiert DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Personalie SHS VIVEON AG: Aufsichtsrat hat sich neu konstituiert 23.07.2018 / 15:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nach der Hauptversammlung am 17. Juli 2018 hat der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat der SHS VIVEON AG nun offiziell seine Arbeit aufgenommen. München, 23. Juli 2018. Nachdem am 17. Juli 2018 die Mitglieder des Aufsichtsrates im Wege der Hauptversammlung 2018 gewählt wurden, kam der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat heute im Rahmen einer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Mitglieder bestätigten Herrn Lothar Pauly in seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzendem, als Stellvertreter des Vorsitzenden wurde Dr. Oliver Krauß gewählt. Damit hat der neue Aufsichtsrat ab heute offiziell seine Arbeit aufgenommen. Lothar Pauly begrüßte die neugewählten Mitglieder Dr. Oliver Krauß und Heinz Resch und verabschiedete die Mitglieder Dr. Andreas Beyer und Dr. Gerald Reger. Als Vorsitzender des Gremiums würdigte er das langjährige Engagement der ausgeschiedenen Mitglieder: "Im Namen des Aufsichtsrates danke ich Herrn Beyer und Herrn Reger für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für Ihren großen persönlichen Einsatz für die SHS VIVEON AG." 23.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900 E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707051 23.07.2018

