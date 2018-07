Berlin (ots) -



- Unternehmen setzt Zeichen für Vielfalt, Inklusion und Gleichstellung



- US-Schauspieler Nicolas Coster spricht über seine Erfahrungen mit queeren Lebensmodellen



Anlässlich der weltweiten Aktivitäten zum Thema Vielfalt, Inklusion und Gleichstellung veröffentlicht das Unternehmen in diesem Jahr ein spezielles Online-Video. Nicolas Coster, britischstämmiger US-Schauspieler und bekannt als Mr. Hadley aus dem Coca-Cola Zero Werbespot "First Taste", erzählt in diesem Video von seinen Erfahrungen mit queeren Lebensmodellen. Zugleich teilt er die bewegende Geschichte seines verstorbenen homosexuellen Sohnes Ian Coster. Der 45-sekündige Film ist auf Youtube unter folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=FAJqto3ZTt4&frags=pl,wn abrufbar und auf den Social-Media-Kanälen teilbar.



Coca-Cola verbindet Menschen und bringt sie auf der ganzen Welt zusammen. Für ein Unternehmen, das in mehr als 200 Ländern weltweit vertreten ist, gehört es selbstverständlich zum Alltag, die Diversität seiner Mitarbeiter zu schätzen. Freiheit, Toleranz und Respekt sind Kernwerte von Coca-Cola. Diskriminierung und Ausgrenzung sind in keiner Form akzeptabel.



Informieren Sie sich über die Vielfalt bei Coca-Cola in unserem Online-Magazin: https://www.coca-cola-deutschland.de/diversity



Über Nicolas Coster:



Der 84-jährige britischstämmige US-Schauspieler steht seit über sechzig Jahren vor der Kamera oder auf der Bühne und denkt überhaupt nicht daran, aufzuhören. Mehr als 150 Rollen spielte er allein in Filmen und TV-Serien. Coster ist ein Meister der diskreten Nebenrolle. "Detektiv Rockford", "Drei Engel für Charlie", "Magnum", "Dallas", "McGyver" - überall schaute er mal vorbei. Erst 2007 wurde er mit dem Bambi des amerikanischen Fernsehens, dem Daytime Emmy, ausgezeichnet. Am bekanntesten ist Nicolas Coster in Deutschland aus der Serie "California Clan" (Im Original: "Santa Barbara"). Seit 2016 ist er in Paolo Sorrentinos Sky-Produktion "The Young Pope" zu sehen. Die von Nicolas Coster 1998 gegründete Challenges Foundation bietet vor allem Menschen mit Behinderung sowie Kriegsveteranen professionellen Segel- und Tauchunterricht.



Über Coca-Cola



Die The Coca-Cola Company mit Sitz in Atlanta (USA) ist mit einem Portfolio von mehr als 500 Marken der weltgrößte Anbieter von alkoholfreien Getränken. Weltweit sind wir Anbieter Nummer 1 bei Erfrischungsgetränken. Unser Sortiment besteht zu rund einem Drittel aus kalorienreduzierten oder -freien Varianten, aus Wässern, Sportgetränken, Energydrinks, Tees sowie Heißgetränken. Täglich werden in mehr als 200 Ländern mehr als 1,9 Milliarden Mal Produkte unseres Hauses getrunken. Weltweit arbeiten mehr als 700.000 Mitarbeiter für Coca-Cola.



Wir produzieren immer lokal, in Deutschland seit 1929. Coca-Cola beschäftigt hierzulande rund 8.000 Mitarbeiter. Unser Portfolio umfasst rund 80 Produkte aus allen Segmenten alkoholfreier Getränke. Coca-Cola verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und berichtet regelmäßig über die Fortschritte.



Weitere Informationen auf: www.coca-colacompany.com und www.coca-cola-deutschland.de.



