Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Wirecard. Die Aktie markierte heute ein neues Allzeithoch und gehörte damit wie schon so oft in den vergangenen Monaten zu den stärksten Werten im TecDAX. Für Aufwind sorgt eine Studie von Goldman Sachs. Die Analysten habe ihr Kursziel für Wirecard erhöht und die Aktie auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.