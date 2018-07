Hier geht's zum Video

Immer neue Hochs erreicht der Nasdaq 100 - getrieben von nur wenigen Titeln. In Zahlen: 24 Prozent in einem Jahr, 60 Prozent in drei Jahren. Zeit, Gewinne abzusichern, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? "Bei immer neuen Hochs sind die Put-Absicherungen günstig.", sagt Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Die Konditionen zögen an, wenn die Kurse sinken.. Also eine sinnvolle Gelegenheit? Rendite koste eine Absicherung schon. Je näher der Basispreis des Put am aktuellen Niveau ist umso teurer werde es. Anouch Wilhelms mit Zahlen und Beispielen...