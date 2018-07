Lothar Pauly bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats von SHS Viveon. Das Gremium hat ihn heute in diesem Amt bestätigt. Neuer Stellvertreter wird Oliver Krauß, der auf der Hauptversammlung in der Vorwoche erstmals in den Aufsichtsrat gewählt wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...