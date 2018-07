Nach Einschätzung der Baader Bank würde der Einstieg fernöstlicher Handelsgiganten in den europäischen Markt hierzulande den Wettbewerb intensivieren. "Zalando könnte ein potenzieller Übernahmekandidat für Unternehmen wie Alibaba oder JD.com sein", griff Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Montag einen entsprechenden Medienbericht im "Handelsblatt" auf. Darin wurde der Online-Modehändler als mögliches Übernahmeziel von den Wettbewerbern aus Fernost ins Spiel gebracht. In seinen Augen wäre solch ein Schritt aber auch ein Angriff auf den Branchengiganten Amazon . Der Experte hält es deshalb für möglich, dass auch der US-Konkurrent ein möglicher Kandidat für ein Interesse an Zalando sein könnte./tih/la

ISIN DE000ZAL1111 US01609W1027

AXC0181 2018-07-23/17:45