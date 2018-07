LOS ANGELES (IT-Times) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. wird den eigenen Online-Payment-Dienst Snapcash in einem Monat einstellen. Ein Ersatz ist nicht in Sichtweite. Mit Snapcash konnten Freunde ihre Rechnungen teilen und Erwachsene für ihre privaten Inhalte auf Snapchat bezahlt werden. Am 30....

Den vollständigen Artikel lesen ...