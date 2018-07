Berlin (ots) - Berlin - Nachdem der ehemalige Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowsky (SPD), scharfe Kritik an seiner Partei geübt hatte, erfährt er Unterstützung durch den Ex-SPD-Parteichef Sigmar Gabriel. "Der britische Historiker Timothy G. Ash hat vor wenigen Tagen gesagt, dass wir die Gleichheit der Aufmerksamkeit und der Chancen vernachlässigt haben", sagte der ehemalige Außenminister dem "Tagesspiegel". Buschkoswsky habe das selbe gesagt - nur eben etwas deftiger.



