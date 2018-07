An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Montag vor allem die Börsen in Warschau und Moskau gegen die sonst eher verhaltene Stimmung an den internationalen Handelsplätzen gestemmt und kräftig zugelegt.

Der Warschauer Wig-30 baute seine jüngsten Kursgewinne aus und stieg um 0,96 Prozent auf 2535,89 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,84 Prozent auf 57 787,35 Zähler zu.

Eine Branchenbetrachtung zeigte vor allem Werte aus dem Energiebereich auf den Einkaufslisten der Anleger weit oben. Die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen stiegen um 3 Prozent. Tauron Polska Energy gewannen 2,7 Prozent. Zuwächse verbuchten auch die Papiere der Finanzhäuser PKO Bank, Bank Pekao und Bank Zachodni mit Aufschlägen zwischen 1,6 Prozent und 1,2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,25 Prozent auf 1087,73 Zähler. Unterstützung für den PX lieferte vor allem die Erste Group . Die Papiere des österreichischen Bankenhaus verteuerten sich um 1,6 Prozent. Die Aktien der Branchenkollegen Komercni Banka (plus 0,2 Prozent) und Moneta Money Bank (minus 0,2 Prozent) gingen in verschiedene Richtungen.

Im Energiebereich verbilligten sich CEZ um 0,2 Prozent. Die Aktien von Unipetrol hingegen legten um 0,1 Prozent zu.

Der ungarische Leitindex Bux gab um 0,13 Prozent auf 35 141,03 Punkte nach. Unter den Standardwerten zeigten Gedeon Richter mit minus 0,75 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Papiere der OTP Bank legten um 0,35 Prozent zu.

Der russische RTS Index gewann 1,38 Prozent auf 1129,92 Punkte./ste/APA/la/stw

