Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag teilweiss deutlich nachgegeben. Sie knüpften damit an die deutlichen Kursverluste von vor dem Wochenende an. US-Präsident Donald Trump hatte mit Kritik am Kurs der US-Notenbank Fed sowie mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt.

Zweijährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,629 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 9/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,826 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 19/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,963 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 1 16/32 Punkte auf 100 14/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 3,012 Prozent./la/he

