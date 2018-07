An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Montag wie schon zum Wochenschluss kaum vom Fleck bewegt. Der US-Leitindex wagte einmal mehr keine großen Sprünge und gab am erneut minimal nach. Während einerseits der jüngste verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani auf die Stimmung drückte, hofften die Anleger andererseits auf einen alles in allem weiterhin positiven Verlauf der Berichtssaison der Unternehmen.

Der Dow schloss 0,06 Prozent tiefer bei 25 044,29 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,18 Prozent auf 2806,98 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,29 Prozent auf 7371,78 Punkte vor./la/he

