Aufpassen! Wenn vom Euro nur 45,7 Cent bleiben…

Es ist jedes Jahr ein besonderes Datum: Ab welchem Tag arbeiten wir für den eigenen Geldbeutel und nicht mehr für das Steuersäckel des Bundes? In diesem Jahr war vergangene Woche, am 18. Juli 2018 um genau 04.40 Uhr so weit.

Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler arbeiten dann die Bürger und Betriebe im Land ab dem Steuerzahlergedenktag, genau ab dieser Nacht, wieder für ihr eigenes Portemonnaie. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, wurde rein rechnerisch an den Staat abgeführt.

So hoch, wie nirgends sonst. Damit liegt die Volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote im Jahr 2018 bei voraussichtlich 54,3 Prozent! Von jedem verdienten Euro bleiben also nur 45,7 Cent übrig. Obwohl die Steuerzahler im internationalen Vergleich sehr hohe Bruttoverdienste erzielen, rangieren sie mit ihrem Nettoeinkommen nur im Mittelfeld, wie die folgende Grafik zeigt:

