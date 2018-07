FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTN 0.002 %

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.051 EUR

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.470 EUR

HHP1 XFRA US4380902019 HON HAI PREC.IND.GDR S/2 0.112 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.132 EUR

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.154 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.299 EUR

TUT XFRA TRATBORG91A4 TUERK TUBORG TN 1/(TN) 0.033 EUR

KEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.119 EUR

NH5 XFRA ES0161560018 NH HOTEL GROUP SA NOM.EO2 0.100 EUR

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.611 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.060 EUR