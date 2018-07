STS Group AG: Erfolgreicher Eintritt in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge STS Group AG: Erfolgreicher Eintritt in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt 24.07.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STS Group AG: Erfolgreicher Eintritt in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt Hallbergmoos/München, 24. Juli 2018 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) erreicht einen wichtigen Meilenstein auf ihrem strategischen Wachstumskurs: Erstmals hat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Systemlieferant für die Nutzfahrzeugindustrie einen der in Nordamerika beheimateten großen Nutzfahrzeughersteller als Kunden für sich gewinnen können. Ab dem zweiten Halbjahr 2021 wird die STS Group Fahrerkabinenteile für schwere LKW an den Kunden liefern. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Der Eintritt in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt, zu dem die USA, Kanada und Mexiko gehören, ist eines der zum Börsengang angekündigten Unternehmensziele der STS Group: "Diese Vereinbarung mit einem der wichtigen US-Markenhersteller für schwere LKW hat für uns große strategische Bedeutung. Dieser Neuauftrag ist ein immenser Schritt vorwärts bei der Erreichung unserer Wachstumsziele", kommentiert Andreas Becker, CEO der STS Group. Die STS Group verfügt in Ramos in Mexiko über eine eigene Produktionsstätte, welche die lokale Automobilindustrie beliefert. Nun werden dort erstmalig Außenverkleidungs- und Aerodynamikteile für einen der bedeutenden amerikanischen Nutzfahrzeughersteller produziert. Zum Einsatz kommt dabei der im Thermokompressionsverfahren verarbeitete Werkstoff SMC (Sheet Moulded Compound), der gut formbar ist und hohe Stabilität mit geringem Gewicht kombiniert. Die STS Group verfügt über langjährige Expertise in der Herstellung von Außenverkleidungskomponenten und -Systemen für schwere Nutzfahrzeuge. Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio. Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. STS Group AG Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos www.sts.group Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Ansprechpartner Wirtschaftspresse Newskontor - Agentur für Kommunikation Marco Cabras Tel.: +49 (0)172 2142968 E-Mail: marco.cabras@newskontor.de 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706217 24.07.2018

